Corse : un homme menotté retrouvé mort à Ajaccio, la piste du suicide envisagée

et AFP

publié le 24/07/2018 à 23:52

Un homme de 33 ans a été retrouvé mort mardi 24 juillet à Ajaccio en Corse, les poignets menottés et un sac plastique sur la tête, a indiqué à l'AFP le procureur d'Ajaccio. Ce dernier n'exclut pas que la victime, suivie pour des problèmes psychiatriques, a pu se suicider.



L'homme a été retrouvé à son domicile par ses parents les jambes attachées à une chaise, les poignets menottés et un sac sur la tête. Il avait fait une tentative de suicide il y a quelques mois, a précisé le procureur Éric Bouillard, indiquant qu'une autopsie allait être menée pour déterminer les causes de la mort.



"Nous n'excluons aucune piste, même si l'hypothèse de l'intervention d'un tiers n'est pas privilégiée", a déclaré Éric Bouillard qui étudie l'hypothèse d'un suicide, précisant qu'il n'y avait pas de trace de lutte et qu'il n'y avait pas eu de fouille de l'appartement.