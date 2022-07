14 juillet : qui est Candice Parise, qui a chanté à la fin du défilé ?

C'est à 11h49 précises que la voix de Candice Parise a retenti sur la place de la Concorde, à l'issue du défilé militaire, ce 14 juillet 2022. Elle était accompagnée de la Musique des sapeurs-pompiers de Paris, dont elle est la chanteuse officielle.

Candice Parise, est une chanteuse de 34 ans. L'artiste a été choisie pour se produire à la fin du défilé militaire et interpréter un tableau musical de 13 minutes, mêlant plusieurs titres, dont une chanson inédite selon les informations de BFM. "Il y aura notamment une chanson spécialement composée" pour l'occasion, "qui s'appelle France", a expliqué Candice Parise à CNews. Ce morceau, composé par Rick Allison et écrit par Thierry Sforza, était "une surprise pour le président", qui ne l'a jamais entendue.

Sur le réseau social Instagram, la chanteuse faisait part de son émotion et son excitation la veille du défilé.

Notre-Dame de Paris, l'Eurovision ou encore The Voice

Peu connue du grand public, Candice Parise chante depuis l'âge de 11 ans. Elle a été formée à la technique vocale, mais aussi à la comédie musicale à la London School of Musical Theater. Ainsi, la chanteuse a déjà voyagé à travers l'Europe et l'Asie dans les années 2010 avec des comédies musicales telles que Hair, Notre-Dame de Paris, Roméo & Juliette, Les Misérables, Le Magicien d'Oz, ou encore Holiday on ice.

En 2006, Candice Parise s'était retrouvée en finale des sélections pour le concours de l'Eurovision mais avait finalement échoué face à Virginie Pouchain cette année-là. Passionnée de jazz, la chanteuse a également créé "Le Parise jazz Quintet", et se produit depuis 2019 dans le spectacle des Folies Gruss.

La chanteuse a aussi effectué un passage dans l'émission The Voice en 2017 où elle avait intégré l'équipe de Florent Pagny, le premier à s'être retourné, lors de son audition à l'aveugle. Depuis 2018, Candice Parise est désormais la chanteuse officielle sapeurs-pompiers de Paris. Une rencontre faite un peu par hasard comme elle l'a confié au Parisien : "J’ai rencontré les pompiers de Paris au cours d’une séance de prévention auditive parce que je suis l’ambassadrice de l’association humanitaire Audition solidarité".

Pour interpréter l'hymne national ce 14 juillet, Candice Parise était accompagnée du chœur de l’armée française et de 150 jeunes de l’Excellence sportive et académique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info