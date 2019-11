Chamonix : deux alpinistes font une chute mortelle de 300 mètres

et AFP

publié le 21/11/2019 à 01:46

Deux figures de l'alpinisme dans la vallée de Chamonix ont fait une chute mortelle mercredi 20 novembre au matin à l'aiguille du Plan, dans le Massif du Mont-Blanc.

Max Bonniat, militaire au sein du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) en service au moment du drame, et Pierre Labbre, guide de haute montagne à la Compagnie de Chamonix, ont été retrouvés à 8h30 par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de la ville. Ils se trouvaient au pied d'une goulotte à l'aiguille du Plan, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Les deux alpinistes et parachutistes reconnus pour leur très grande maîtrise de la discipline auraient dévissé alors qu'ils évoluaient en corde tendue, et fait une chute de plus de 300 mètres. Aucune trace de coulée de neige n'a été repérée sur la face Nord-Ouest de l'Aiguille où les corps ont été retrouvés.



Le rôle du GMHM qui est composé de onze militaires est aussi de faire rayonner les compétences de l'armée de Terre auprès du grand public, comme peut le faire la patrouille de France pour l'armée de l'air.