Calvados : le maire de Cabourg poursuivi pour violences conjugales

publié le 15/09/2018 à 22:00

Si il conteste les faits, le maire de Cabourg (Calvados), Tristan Duval (divers droite), doit comparaître le 10 octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Caen pour violences aggravées sur son épouse, selon l'avocat de cette dernière.



"Mon client conteste les faits", a déclaré Laure Denervaud, avocate de Tristan Duval, évoquant "des faits privés qui concernent leur vie privée". D'après Me Stéphane Sebag, avocat de Mme Duval, les faits se sont déroulés le 7 août 2018 à Cabourg vers 22h30. Le maire aurait frappé son épouse en pleine rue à la suite d'une dispute, selon lui. "Des photos ont été prises. Elle a le visage tuméfié, des griffures et une côte cassée", a déclaré Me Sebag.



Entendu en garde à vue, Tristan Duval, 47 ans, a contesté les faits, selon la même source. L'avocate de l'élu a indiqué que son client avait lui aussi déposé deux plaintes contre son épouse, pour violences et dénonciation calomnieuse. "C'est ce qu'on appelle des contre-feux. J'ai du mal à comprendre pourquoi ma cliente aurait inventé tout ça", a estimé Me Sebag. "Pour elle, le fait qu'il ne reconnaisse pas, c'est encore un motif d'inquiétude", a-t-il ajouté.