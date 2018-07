publié le 31/07/2018 à 17:20

Nouvel incident à Calais où le tension reste vive entre migrants et forces de l'ordre. Quatre policiers ont été blessés ce lundi 30 juillet après-midi par des migrants, dont l'un à la tête. C'est ce qu'a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais ce mardi 31 juillet. Le syndicat Unsa-Police dénonce un "véritable guet-apens".



Les faits se sont produits lundi après-midi vers 14h50 alors que des CRS intervenaient dans la zone industrielle Marcel Doret, non loin de la rocade menant au port de Calais. Ils avaient été en raison "d'une intrusion de migrants dans une entreprise" d'après la préfecture du Pas-de-Calais.

"Les CRS ont fait l'objet de jets de projectiles provenant d'un groupe de migrants fortement alcoolisés et quatre CRS ont été blessés. L'un d'eux, blessé à la tête, a été emmené conscient au centre hospitalier de Calais pour un bilan", a précisé la préfecture.

Dans une lettre adressée au préfet du Pas-de-Calais, le syndicat Unsa-police a dénoncé ces violences.

Le capitaine frappé violemment avec une pierre à la tête

Le syndicat précise que le mode opératoire est toujours le même. "Au début les CRS interviennent sur réquisition pour faire cesser les infractions d'un petit groupe de migrants. Puis très rapidement une centaine de migrants sortent du bois jouxtant la zone industrielle et encerclent les collègues qui doivent faire usage des armes pour repousser les assauts violents des agresseurs".



"Hier, le capitaine de la CRS 40 a été frappé violemment par un migrant armé d'une énorme pierre, (...) on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale", a poursuivi le syndicat, qui réclame la présence d'une demi-compagnie supplémentaire pour assurer la sécurité du site".



D'après le dernier décompte des autorités, entre 350 et 420 migrants (entre 400 et 800 selon les associations) se trouvent à Calais, port d'Europe continentale le plus proche de l'Angleterre, pays qu'ils souhaitent rejoindre.