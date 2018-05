et AFP

publié le 05/05/2018 à 20:45

Une cinquantaine de migrants armés de bâtons et de pierres ont encerclé et attaqué une patrouille de CRS vendredi 4 mai dans l'après-midi dans la zone industrielle de Calais, faisant deux blessés légers parmi les forces de l'ordre, a constaté un correspondant de l'AFP.



Un véhicule de police a été endommagé. Des renforts, envoyés sur place, ont fait usage de gaz lacrymogènes mais n'ont procédé à aucune interpellation parmi les migrants d'origine africaine. Selon la préfecture, les migrants ont rapidement été dispersés et la situation est redevenue calme.

Les incidents se sont produits à 500 mètres de l'ancienne "jungle", un bidonville démantelé il y a deux ans, proche de la rocade portuaire très fréquentée par les migrants et où sont distribués quotidiennement des repas par une association mandatée par l'État. Plus tôt dans la journée, les forces de l'ordre avait procédé au démantèlement de deux camps dans la zone.

Entre 300 et 600 migrants, selon les sources, vivent à Calais et aux alentours dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne. Ils tentent régulièrement de monter dans des camions qui prennent les car-ferries partant du port de Calais pour Douvres (sud-est de l'Angleterre).