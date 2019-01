publié le 11/01/2019 à 19:18

En octobre dernier, la disparition de Jayme Closs, 13 ans, après le meurtre de ses parents, avait choqué les États-Unis. L'espoir de revoir vivante la jeune Américaine s'était amenuisé au fil des jours. Ce jeudi 10 janvier, soit quatre-vingt cinq jours après le drame, l'adolescente a été retrouvée près de la petite ville de Gordon.



Selon le journal local Star Tribune, Jayme Closs est parvenue à s'enfuir d'une maison où elle était détenue dans une zone boisée. Sale, amaigrie, les cheveux emmêlés et mal chaussée, elle a demandé de l'aide à une femme qui promenait son chien. Celle-ci l'a reconnue et l'a emmenée chez des voisins, qui ont immédiatement alerté la police.



"C'était comme voir un fantôme", a raconté au quotidien Peter Kasinskas, chez qui elle a attendu une petite demi-heure l'arrivée des autorités. "On aurait dit qu'elle n'avait pas pu prendre de bain ou se nettoyer", a-t-il ajouté en précisant que l'adolescente "probablement en état de choc" ne s'était pas montrée très bavarde.

Un homme soupçonné d'avoir "planifié" l'enlèvement

Un suspect âgé de 21 ans est actuellement détenu pour l’enlèvement de Jayme Closs. Jake Thomas Patterson est soupçonné d'avoir "planifié" l'enlèvement de cette fillette ainsi que le meurtre de ses parents, le 15 octobre dernier.

Celle dont l'histoire avait ému toute l'Amérique est parvenu à donner le nom de son ravisseur présumé à la famille qui l'a recueillie en attendant les autorités, ainsi que la couleur et la marque de sa voiture. Elle a assuré qu'elle ne le connaissait pas avant la mort de ses parents. "Ma femme était au téléphone avec la police, elle leur a donné" ces informations, a précisé M. Kasinskas.



Jayme Closs a été hospitalisée et devrait retrouver sa famille vendredi après-midi. "Je vais l'embrasser, la serrer fort", a déclaré au journal Star Tribune son grand-père Robert Naiberg. "J'étais au fond du trou depuis trois mois".



"On pensait que ça finirait autrement, alors on est heureux qu'elle soit vivante, même si on ne sait pas exactement dans quel état elle se trouve", a ajouté son oncle Jeff Closs sur la radio locale Kare-TV.



La police du comté de Barron s'est également exprimé via un communiqué sur Facebook : "Nous voulons remercier sa famille pour tout son soutien et sa patience alors que l’enquête se poursuivait. Nous avons promis de ramener Jayme à la maison et ce soir nous avons pu tenir cette promesse".