publié le 07/09/2019 à 13:13

Une scène de violence inouïe en pleine cour de récréation. Ce mercredi 4 septembre, le lycée Dupuy-de-Lôme, à Brest, a vu une dizaine de personnes encagoulés et armés de battes de baseball s'introduire au sein même de l’établissement à la recherche d'un autre jeune. Ce dernier devait probablement se sentir menacé puisqu'il a brandi deux marteaux en les voyant arriver. Un coup de feu a été tiré lors de l’altercation sans pour autant faire de blessé.

Néanmoins, une élève de seconde a été blessée par un coup de batte de baseball, ont précisé des sources policières et syndicales. Défavorablement connus des services de police, les élèves seraient d'anciens élèves.

Plusieurs lycéens sont encore sous le choc : "Un des gars cagoulés a sorti un pistolet et tiré en l'air. C'est vrai que ça fait peur sur le coup parce que c'est quand même une arme réelle et pas en plastique. Ça laisse des marques physiquement et mentalement". De leur côté, les parents d'élèves ne sont pas rassurés : "Je suis inquiet pour mon fils que je viens de déposer. Je lui ai dis de faire attention et de s'écarter des groupe belliqueux".

Pour les syndicats, l'école doit rester "un sanctuaire". À la dernière rentrée, le lycée Dupuy-de-Lôme avait perdu un poste de surveillant.