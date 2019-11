publié le 19/11/2019 à 20:00

Une femme, qui se fait appeler Francine, et qui se présente comme une policière du commissariat de Bourges dans le Cher, a récemment téléphoné à des personnes âgées pour tenter de leur soutirer leurs coordonnées bancaires et ainsi leur voler beaucoup d'argent.

Elle prétendait travailler sur une enquête concernant des vols de données bancaires et qu'elle avait les coupables en garde à vue. Puis elle demandait toutes les informations : numéros de carte, codes et cryptogrammes.

Heureusement, les victimes ciblées ont eu le meilleur des réflexes : elles ont contacté directement le commissariat pour vérifier les informations de cette personne. Ce qui a permis aux forces de l'ordre de détecter le stratagème et d'appeler la population à la plus grande vigilance. "Vigilance et discernement sont de rigueur lors de telles approches. En cas de doute n'hésitez à contacter votre Police", a écrit la police nationale du Cher sur Facebook.