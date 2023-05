Boulanger kidnappé dans l'Oise : "Ils ont menacé de violer et de tuer ma femme", confie la victime sur RTL

Une histoire glaçante. Les faits se sont déroulés en début de semaine, dans l'Oise. Un boulanger de Creil a été enlevé à son domicile, puis torturé en forêt.



"Comme chaque jour, je suis parti à 3 heures du matin. Une fois dans mon véhicule, des individus sont arrivés et m'ont attrapé. Ils m'ont engouffré dans leur voiture. On est parti dans un bois et là, le cauchemar commence pendant une heure et demie", a confié la victime à RTL.

Et de poursuivre : "J'ai été frappé à coups de pieds, de poings, à coups de marteau dans les articulations. Ils m'ont torturé pendant un moment. On est ensuite parti au magasin. Ils ont pris l'argent du fonds de caisse. Ils ont également effectué des retraits avec mes cartes bancaires. J'ai donné les codes, car j'avais un pistolet sur la tête."

Les agresseurs ont ensuite voulu retourner au domicile de la victime. "Ils ont menacé de violer et de tuer ma femme, de tuer mes enfants si je n'avouais pas où était l'argent. Ils m'ont finalement laissé dans un bois. Ils m'ont abandonné en caleçon. J'ai essayé de courir, malgré une cheville cassée, pour trouver le plus vite possible un téléphone et envoyer la gendarmerie chez moi, car je ne savais pas où les individus étaient partis."

