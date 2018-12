Bouches-du-Rhône : le corps calciné d'un homme retrouvé dans une voiture

publié le 11/12/2018 à 03:20

La voiture en feu était au-dessus d'un pont, près d'Aix-en-Provence, sur l'autoroute des Éguilles dans les Bouches-du-Rhône. À l'intérieur, le corps d'un homme carbonisé a été retrouvé dans la nuit de dimanche 9 à lundi 10 décembre, rapporte l'AFP qui cite le parquet d'Aix.



Si rien n'est encore certain, la piste du règlement de compte n'est pas exclue par les enquêteurs, a indiqué le procureur d'Aix-en-Provence Achille Kiriakides. Un peu plus tôt, France Bleue dévoilait que la voiture en feu était criblée de balles.



"On a des éléments d'identification", a précisé le procureur de la République sans donner plus de détails. Fin novembre, on dénombrait 21 morts dans des règlements de comptes dans les Bouches-du-Rhône (décompte officiel de la Préfecture de police), soit plus qu'en 2017 sur toute l'année. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Marseille.