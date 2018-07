publié le 18/07/2018 à 15:16

Les équipes de la SPA des Baux-de-Provence sont intervenues dimanche 8 juillet pour secourir un Yorkshire d’un an qui était enfermé dans un appartement à Tarascon. Les voisins ont alertés les pompiers après avoir entendu les gémissements de l’animal. Ils ont ensuite appelé la SPA des Baux-de-Provence.



La locataire de l'appartement a déménagé et a laissé son chien à l'intérieur. L'animal était agonisant et déshydraté quand les bénévoles de la SPA ont pénétré dans l'appartement après que les pompiers leur ont ouvert la porte. "La propriétaire avait laissé quelques gamelles mais ce n'était pas suffisant" explique la directrice de la SPA des Baux-de-Provence à RTL.fr.

Le chien a été emmené chez le vétérinaire de garde. "Il l'a mis sous perfusion" précise-t-on, malgré les soins, l'animal n'a pas survécu. La SPA des Baux-de-Provence a décidé de porter plainte contre la locataire du logement. "On ne peut pas laisser faire des choses comme ça" souligne la directrice.