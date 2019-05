publié le 17/05/2019 à 15:05

Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné une femme de 69 ans à sept ans de prison pour escroquerie. La retraitée, ancienne experte-comptable, était poursuivie avec son compagnon pour avoir dérobé et falsifié des documents. Josiane est une habituée des tribunaux puisqu'elle a déjà été condamnée à 37 années de prison pour les mêmes faits.



Le mode opératoire est simple : la sexagénaire volait des papiers administratifs appartenant à des personnes âgées et vulnérables dont elle gagnait la confiance et avec ces documents elle ouvrait des comptes bancaires à leur nom, relate France Bleu Hérault. De cette manière, elle a détourné des dizaines de milliers d'euros entre 2012 et 2018. 25 victimes ont été identifiées à Béziers, Sète, Montpellier, Rennes ou encore Tours.

À 27 ans, son casier judiciaire était déjà rempli. Elle a ensuite multiplié les escroqueries, qu'elle réitérait à chaque sortie de prison. Josiane les a presque toutes reconnues. Elle a également présenté aux victimes ses excuses sans pour autant donner d'explications sur ses actes malveillants. Son mari a, lui, été condamné à un an de prison ferme pour l'avoir aidée à fournir de fausses attestations.

Une femme au profil extrêmement pervers

Décrite comme mythomane, narcissique et souriante, la retraitée savait se faire apprécier de ses victimes. Elle ciblait en particulier des personnes fragiles, en situation difficile. Elle profitait de ses déplacements à leur domicile pour leur substituer leurs papiers. Avec l'argent dérobé, Josiane mangeait avec son mari aux meilleures tables de la région et effectuait régulièrement des voyages.



"Votre savoir-faire est remarquable. Vous n’avez pas manqué d’imagination pour violer l’intimité de vos victimes. On dit que la sagesse vient avec les années. Ce n’est décidément pas votre cas. C’est pathétique", a estimé Jean-Philippe Rey, le substitut du procureur.