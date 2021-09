Besançon : une infirmière décède après avoir été percutée par un chauffard

Une infirmière de 59 ans est décédée le 19 septembre dernier à Besançon après avoir été fauchée par un chauffard. Ce dernier conduisait à 140 km/h et avait 1,35g d'alcool par litre de sang, comme l'a indiqué le procureur de Besançon, Etienne Manteaux, le 27 septembre dernier.



L'Est Républicain précise que l'accident s'est produit "au croisement du boulevard Blum et de la rue Francis-Clerc". Le chauffard a grillé un feu tricolore et percuté la voiture de la victime qui se rendait sur son lieu de travail, indique 20 Minutes. Malgré l'arrivée des secours, elle est décédée sur place. Dans la seconde voiture, deux hommes de 21 et 25 ans ont été extraits de la carcasse. Le conducteur avait le pronostic vital engagé et des blessures graves, qu'avait aussi son passager. Ils ont été tous les deux transportés à l'hôpital.

Une enquête a ensuite été confiée à la sûreté départementale pour en savoir plus sur l'accident. Comme l'explique 20 minutes, après la conférence du procureur, le conducteur était donc fortement alcoolisé, a grillé un feu et roulait à une vitesse élevée. "Un cocktail idéalement funeste", pointe du doigt Yves Cellier, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs.