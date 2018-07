publié le 26/07/2016 à 04:55

Lundi 25 juillet, un automobiliste âgé de 22 ans a percuté un muret à Besançon (Doubs) alors qu'il jouait à Pokémon Go au volant de sa voiture. Un petit accrochage qui a eu lieu devant les yeux d'une patrouille de police qui avait repéré l'attitude à risque du jeune homme, relate France Bleu Besançon. En effet, les policiers ont été alertés par les zigzags et un dépassement dangereux effectués par le conducteur. Un comportement qui a donc conduit le jeune homme dans un muret, obligeant les policiers à intervenir. Interrogé sur les raisons de son accident, le jeune homme a expliqué aux policiers qu'il "chassait du Pokémon".



Une chasse qui pourrait lui coûter très cher, précise France Bleu, car entre l'usage du téléphone portable au volant, le non respect des règles de sécurité et la conduite dangereuse, il risque un retrait de six points sur son permis de conduire et trois contraventions de quatrième catégorie, faisant grimper la facture à plusieurs centaines d'euros.