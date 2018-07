publié le 28/09/2016 à 22:43

Après deux jours de garde à vue, Bernard Squarcini a été mis en examen mercredi 28 septembre pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Il est également poursuivi pour plusieurs autres chefs d'inculpation, notamment recel du violation du secret de l'instruction, compromission du secret-défense et faux en écriture publique et usage.



Au micro de RTL, son avocat Patrick Maisonneuve a assuré que l'ancien patron du renseignement intérieur français été "très déterminé à discuter point par point ce qu'il lui était reproché au moment venu devant les magistrats". Selon lui, "beaucoup de griefs à l'issue de cette information judiciaire resteront au bord du chemin notamment en ce qui concerne les contacts qu'il avait avec les services de sécurité intérieure". Des contacts importants dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon : "Constatant que cela était une des sources de financement du terroriste islamique, il y a eu des interactions entre la sécurité intérieure et lui-même", explique le magistrat.



Placé sous contrôle judiciaire, Bernard Squarcini est maintenant libre. C'est pour lui la fin d'un éprouvant marathon de plus de 48 heures devant la police des polices puis le juge d'instruction. Mais les nuages ne sont pas éloignés pour autant même si ce n'est pas une surprise pour maître Maisonneuve. "C'était une chronique judiciaire annoncée, nous avions répondu qu'on répondrait au moment venu donc il n'y a pas de surprise, on le savait très bien qu'il y aurait des auditions", selon lui alors que la mise en examen est simplement "des choix de procédure".

Malgré tout, Bernard Squarcini peut "continuer sa vie de façon la plus normale qui soit". "La seule chose qui lui est interdit c'est qu'en l'état de l'information judiciaire, on est au tout début, c'est de ne pas avoir de contact avec les services de façon générale", conclut-il.