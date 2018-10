publié le 24/10/2018 à 12:21

Au moins un mort et une dizaine de blessés. C'est le dernier bilan communiqué par la police après l’effondrement d'un échafaudage à Anvers, en Belgique. Installée près de la gare d'Anvers-Central, dans la rue Pelikaanstraat, la structure métallique s'est écroulée ce mercredi 24 octobre, dans la matinée. Selon la police de la ville l'un des blessés serait dans un état grave.



Les secours déployés sur la zone cherchent d'éventuelles victimes supplémentaires dans les décombres. Ils sont épaulés par la police locale et aidés dans leurs recherches par des chiens. Le périmètre a été bouclé et la rue demeurera fermée à la circulation (y compris aux cyclistes et aux piétons) jusqu'à ce mercredi soir, ajoute la police d'Anvers sur son compte Twitter.

La gare d'Anvers-Central reste par ailleurs accessible par l'autre côté, place Reine Astrid, expliquent plusieurs médias belges, dont la RTBF. Sur les réseaux sociaux, les images de l'accident partagées par la police locale sont impressionnantes.

We zijn massaal ter plaatse bij #instorting van stelling aan #Pelikaanstraat, aan Centraal Station. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. De operationele coördinatiefase is afgekondigd. Vermijd de omgeving & volg de instructies van @LPAntwerpen. (Foto: @StationschefBMO) pic.twitter.com/FJbFadP0XC — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 24 octobre 2018

Omwille van een ingestorte stelling is de #Pelikaanstraat afgesloten, OOK voor fietsers en voetgangers. Gelieve het Centraal-Station ENKEL via het Astridplein te betreden of te verlaten. Zo kunnen de hulpdiensten hun werk doen. Bedankt! pic.twitter.com/gtZ60RXUO2 — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 24 octobre 2018