publié le 27/07/2017 à 18:12

"Dodo la Saumure" à nouveau dans le viseur de la justice. Accusé de proxénétisme aggravé dans le procès du Carlton de Lille, un hôtel où plusieurs notables avaient profité de services de prostituées, il avait été relaxé en juin 2015. En revanche, il avait été condamné deux ans auparavant par la cour d'appel du Hainaut (Belgique) à cinq ans de prison avec sursis pour proxénétisme.



Cette fois-ci, Dominique Alderweireld de son vrai nom, et sa compagne Béatrice Legrain, ont été inculpés de traite d'êtres humains, de fraude à l'ONSS (l'USSAF belge, ndlr) ainsi que de bris de scellés placés sur deux de leurs maisons closes. "Plusieurs filles avaient été contrôlées sans être déclarées à l'ONSS et certaines d'entre elles étaient en séjour illégal en Belgique", a expliqué Charles-Éric Clesse, le procureur belge chargé du droit pénal du travail de la région francophone du Hainaut.

Parmi la vingtaine de filles qui travaillaient dans les deux établissements du couple, situé à Tournai, près de la frontière française, certaines étaient Françaises et d'autres venaient d'Europe de l'Est, a poursuivi le procureur. "Il y avait également une Belge, mère chômeuse de cinq enfants, et l'on peut imaginer qu'il abusait de sa situation précaire", a ajouté Charles-Éric Clesse. D'autre part, "Dodo la Saumure" a brisé les scellés placés sur les deux maisons closes "à quatre reprises", selon le procureur.

Dominique Alderweireld, qui a été incarcéré, comparaîtra vendredi 28 juillet devant une chambre du conseil qui doit statuer sur son sort. Le proxénète risque gros : il est passible d'une amende pouvant aller de 4.800 à 48.000 euros par jeune femme exploitée, et encourt une peine allant de 6 mois à 3 ans de prison.