Les rappeurs Booba et Kaaris

et AFP

publié le 03/08/2018 à 12:55

Les rappeurs Booba et Kaaris, interpellés mercredi à l'aéroport d'Orly après une bagarre ayant également impliqué des membres de leur entourage, vont être jugés vendredi 3 août en comparution immédiate au tribunal de Créteil (Val-de-Marne), a appris l'AFP auprès du parquet.



La rixe dans un hall d'embarquement de l'aéroport avait entraîné de légers retards de vol et la fermeture temporaire du hall. Le groupe Aéroports de Paris et Air France ont porté plainte. Le gérant de la boutique duty-free, a également déposé plainte, a fait état de 54.000 euros de dégâts.



Mercredi 1er août dans l'après-midi, les clans des rappeurs se sont violemment affrontés dans une zone d'embarquement à Orly, sous les yeux de passagers éberlués voire paniqués, dont certains ont filmé la scène. La rixe a entraîné de légers retards sur sept vols, affectant 1.083 passagers, a appris l'AFP de source proche du dossier.