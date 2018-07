publié le 28/06/2018 à 13:31

Tout un centre commercial a été évacué ce jeudi 28 juin au matin à Onet-le-Château, dans la banlieue de Rodez (Aveyron). Un employé a en effet découvert aux alentours de 9 heures du matin deux bouteilles de gaz et un jerrican d'essence reliés ensemble et posés contre le mur de la discothèque baptisée Le Privilège, selon Centre Presse Aveyron.



Un important périmètre de sécurité a été établi, et la route départementale RD988 a été coupée le temps que les services de déminage venus de Montpellier arrivent sur place et sécurisent les lieux.

Pour l'instant, peu d'informations circulent sur l'engin explosif. On ne sait pas encore s'il comporte un dispositif d'allumage. La préfecture du département a cependant tweeté sur l'incident et a demandé aux habitants du secteur de suivre les déviations mises en place pendant l'intervention des forces de sécurité.

¿¿Engin explosif découvert à @onetlechateau : RD 988 coupée entre le rond-point de Saint-Marc et le rond-point du lycée La Roque. Evitez le secteur et suivez les déviations mises en place jusqu’à nouvel ordre. Les forces de sécurité sont en cours d’intervention — Préfet de l'Aveyron (@Prefet12) 28 juin 2018