publié le 26/08/2020 à 17:12

Est-ce un serpent ? C'est bien ce qu'ont cru Haydn et Lilan Parker un instant, mercredi 26 août, lorsqu'ils ont aperçu dans leur maison le reptile d'une longueur de cinquante centimètres.

Sauf que la bête est en fait un lézard ocellé, comme le rapporte le journal L'Indépendant. Considéré comme le plus grand lézard de France, voire d'Europe, on le reconnaît à ses écailles jaunes et noires avec deux ou trois rangées d’ocelles bleues sur les flancs.

Dès l'après-midi, le couple a remis le lézard en dehors du village, dans son milieu naturel. L'espèce, très craintive et méfiante, est protégée et vit surtout dans l'Occitanie Atlantique, dans les végétations sub-méditerranéennes.

En France, le Lézard ocellé est classé "vulnérable" sur la Liste Rouge nationale des espèces menacées établie par l’UICN (2015), selon Nature Occitanie. Il souffrirait notamment des changements de pratiques agricoles survenus ces dernières décennies.