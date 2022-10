Attouchements sexuels : Kevin Spacey jugé non-coupable par un tribunal new-yorkais

Le jury populaire d'un tribunal civil à New York a débouté jeudi l'acteur Anthony Rapp, 50 ans, qui accusait Kevin Spacey de lui avoir fait subir des attouchements à caractère sexuel, lorsqu'il était adolescent lors d'une soirée à Manhattan, il y a 36 ans.



Après un court délibéré, les 40 millions de dollars demandés par Anthony Rapp ont été refusés. Kevin Spacey a quitté le tribunal totalement libre.



L'affaire, révélée fin octobre 2017, au tout début du phénomène #Metoo de libération de la parole sur les violences sexuelles, avait été suivie par d'autres accusations d'agressions sexuelles contre l'acteur, causant sa mise à l'écart dans le monde du spectacle.



Le comédien de 63 ans est encore poursuivi pour des agressions sexuelles contre trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur d'un théâtre londonien, et pour lesquelles il a plaidé non coupable en juillet dernier.

