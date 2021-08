Attentats du 13 novembre : le calendrier du "procès du siècle"

C'est un procès très attendu. Celui des attentats du 13 novembre 2015. Différentes attaques terroristes avaient eu lieu simultanément au Stade de France, à bord des terrasses situées dans le Xe et XIe arrondissements de Paris ainsi qu'au Bataclan. Avec un bilan de 131 morts et plus de 400 blessés, ce furent les attentats les plus meurtriers perpétrés en France.

C'est donc le 8 septembre prochain que le "procès du siècle" va débuter. Le verdict, lui, sera connu près de neuf mois plus tard, le 25 mai 2022. Les débats s'annoncent d'ores et déjà hors normes avec plus de 1.800 parties civiles, 300 avocats, et des centaines de journalistes attendus.

Le procès se tiendra quatre jours par semaine, du mardi au vendredi. Les audiences débuteront à 12 heures 30 et se termineront aux alentours de 20 heures. En principe, il n'y aura pas d'audience le lundi, qui sera réservé en cas de retard dans le procès.

L'audience suspendue du 11 au 15 novembre 2021

Autour de la date d'anniversaire de ces attentats du 13 novembre 2015, l'audience sera suspendue plusieurs jours. Et ce, du 11 au 15 novembre 2021. D'autres suspensions du procès sont également prévues, notamment lors des vacances de Noël et peut-être celles de printemps.