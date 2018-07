publié le 26/01/2018 à 17:06

Mohamed Bakkali, un des logisticiens présumés des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été remis vendredi 26 janvier à la France par la Belgique, a annoncé le parquet fédéral belge. "Mohamed B. a été remis aujourd'hui aux autorités judiciaires françaises" dans le cadre de cette enquête, mais aussi de celle sur l'attentat déjoué du Thalys en 2015, confirme le parquet dans un communiqué.



L'homme a aussitôt été mis en examen par la France pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats terroristes et complicité de séquestration pour les attentats du 13 novembre. Dans l'affaire du Thalys, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité de tentative d'assassinats terroriste. Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet.

Âgé de 30 ans, Mohamed Bakkali, était incarcéré depuis fin novembre 2015 en Belgique. Le 30 juin 2016, la justice du royaume avait autorisé sa remise à la France, sous la condition "qu'après avoir été jugé (en France), il soit renvoyé en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre".

Un logisticien actif

Mohamed Bakkali est soupçonné d'avoir loué une BMW ayant servi à préparer les attentats de Paris et d'avoir loué la planque de la rue Henri Bergé, à Schaerbeek (Bruxelles). Il aurait également espionné un responsable d'un centre de recherche nucléaire en Belgique. Enfin, Mohamed Bakkali aurait loué un autre appartement à Schaerbeek où les frères kamikazes Ibrahim et Khalid El Bakraoui ont séjourné avant de se faire exploser lors des attentats de Bruxelles le 22 mars (32 morts), selon l'agence Belga.



Mohamed Bakkali avait été interpellé à Bruxelles le 26 novembre 2015 et inculpé d'assassinats terroristes et de participation aux activités d'un groupe terroriste. Il est également soupçonné d'avoir joué un rôle prépondérant dans l'organisation de l'attaque manquée du 21 août 2015 dans un train Thalys Amsterdam-Paris et a été inculpé dans le volet belge de cette enquête le 31 octobre 2017.