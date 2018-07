publié le 26/04/2016 à 09:50

Les familles des victimes des attentats de Paris se plaignent de ne pas être suffisamment informées des évolutions de l’enquête. Les magistrats instructeurs ont donc décidé de les convier à deux journées d’échange dans un mois. En effet, une réunion hors-norme se tiendra à Paris dans une salle spécialement aménagée de l’École militaire. Les juges anti-terroristes ont réparti la rencontre sur deux jours, étant donné le nombre de parties civiles attendues. Le 24 mai, ce seront les proches des victimes du Bataclan qui seront informés des avancées de l’enquête et le 26 mai, ceux des victimes des terrasses et du Stade de France.





Georges Salines a perdu sa fille au Bataclan. Il préside l’Association 13 novembre, fraternité et vérité et y assistera. "C’est important pour toutes les familles qui souhaitent, bien sûr, être tenues au courant de l’avancée de l’enquête. Il y a une frustration de ne pas être mieux informé que n’importe quel autre citoyen, c’est-à-dire à travers les médias et de ne pas avoir ce contact direct avec le magistrat instructeur. C’est toujours des moments chargés d’émotions." C’est la première fois que des centaines de proches des victimes des attentats de Paris, se retrouveront dans une même salle, partageant la même douleur et le même récit d’une nuit de terreur.