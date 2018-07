Attentat des Champs-Élysées : le père du tueur condamné à 10 mois ferme

publié le 26/01/2018 à 21:08

Huit jours après le meurtre du policier Xavier Jugelé sur les Champs-Elysées, Salah Cheurfi avait vanté l'attentat perpétré par son fils et menacé de mort des fonctionnaires. Âgé de 66 ans, le père du tueur a été condamné vendredi 26 janvier à Bobigny à dix mois de prison ferme.



Le soir du 28 avril 2017, ce petit homme au visage usé se rend devant le commissariat de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, où il "secoue les grilles pour ameuter le plus possible de policiers" et "vomit sa haine", a relaté la procureure, dont les réquisitions ont été suivies par les magistrats du siège. Là, il lance alors que si son fils n'avait pas tué "ce pédé de Xavier", c'est lui-même qui "l'aurait fait".

Il menace ensuite de mort plusieurs policiers ainsi que le maire de Chelles (Seine-et-Marne) qui refuse, selon lui, d'inhumer son fils. Début janvier, le même tribunal l'avait déjà condamné à 18 mois de prison dont 12 avec sursis pour des propos faisant l'apologie du terrorisme, prononcés en présence de policiers qui venaient de l'interpeller pour conduite en état d'ivresse.

Vendredi 26 janvier, voûté devant la barre, le père de Karim Cheurfi s'est défendu laborieusement, invoquant la souffrance d'avoir perdu son fils unique et des problèmes d'alcool. "Mon fils, je pensais qu'il allait recommencer sa vie après avoir été incarcéré (il avait été condamné à 20 ans de prison pour tentative d'homicide sur un policier, ndlr)", a-t-il expliqué.

Le père dénonce la mort de son fils

"Je n'admets pas la manière dont il est parti", a-t-il insisté, évoquant les "13 balles" de la police qui l'ont "abattu" après qu'il a tué Xavier Jugelé, 37 ans, de deux balles dans la tête et blessé deux autres agents et une passante allemande. Mais, pour la procureure, "il n'y a pas de mots de douleur, que des mots de haine", alors que le conjoint de Xavier Jugelé, Étienne Cardiles, partie civile, avait eu des mots "d'amour et de paix" lors de l'hommage national qui avait été rendu à son mari à la préfecture de police de Paris.



Le tribunal a également condamné Salah Cheurfi à verser de 900 à 2.000 euros à deux policiers, au maire de Chelles et à Étienne Cardiles, au titre du préjudice moral. "Je n'ai toujours pas de haine, juste la volonté de voir la justice faire son travail", a réagi le veuf de Xavier Jugelé après l'audience. "Je ne vois pas pourquoi je laisserais passer des propos aussi inacceptables".