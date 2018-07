publié le 27/09/2017 à 07:44

Le 14 juillet 2016, 84 personnes ont trouvé la mort, fauchées sur la promenade des Anglais. Plus d'un an après les faits, deux familles de victimes ont obtenu le droit de visionner les images de la vidéo surveillance de l'attentat meurtrier, selon des informations de RTL.



Deux familles ukrainienne et estonienne ont toutes deux perdu un fils âgé de 22 et 25 ans. Les victimes se trouvaient sur la promenade des Anglais lorsque le camion a délibérément foncé sur la foule venue admirer le feu d'artifice.

Pour les parents de ces deux étudiants, la reconstruction passe notamment par le visionnage des images du soir de l'attentat. Les juges ont tenté de les dissuader en expliquant que ce serait sans doute "un choc immense". En vain. Ces deux familles sont finalement passées outre les mises en garde des magistrats anti-terroristes et ont obtenu le droit d'accéder aux scellés.

On ne peut pas refuser à la famille d'avoir accès à ces scellés. Samia Makhlouf, avocate des familles Partager la citation





Dans leur requête, elles ont demandé de voir l'instant précis où le poids-lourd a fauché leurs enfants. Selon la législation, les juges ne pouvaient s'opposer à leur demande puisque les parties civiles ont accès à l'intégralité des scellés. "J'ai attiré l'attention sur le caractère dur, sur le choc que pourrait subir à nouveau les parents mais chacun vit sa souffrance à sa manière. Les parties civiles ont un droit. On ne peut pas refuser à la famille d'avoir accès à ces scellés", justifie leur avocate Samia Makhlouf.



Les parents des deux étudiants ukrainien et estonien attendent désormais une date pour le visionnage qui aura lieu au Palais de Justice de Paris, à la galerie anti-terroriste. Le film gardé sous des scellés extrêmement stricts, sera déverrouillé, le temps de la séance, avant de retourner à sa confidentialité.