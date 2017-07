publié le 14/07/2017 à 18:46

Ce fut peut-être le moment le plus fort de cette cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de la promenade des Anglais, organisée ce vendredi 14 juillet 2017 à Nice. Au beau milieu d’une cérémonie chargée d’émotion, Franck Terrier a eu le droit à une très longue ovation au moment de se voir remettre la légion d'honneur par Christian Estrosi. Alors que le poids lourd lancé par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel dans la foule réunie pour le feu d’artifice du 14 juillet, cet homme de 50 ans s’était distingué en tentant par tous les moyens de stopper la course meurtrière du camion.



Après avoir jeté son scooter sous les roues du camion, il avait rattrapé le camion à pieds et tenté de stopper Mohamed Lahouaiej-Bouhlel en s'agrippant à la cabine du camion. Malgré son geste héroïque, il a récemment confié dans les colonnes de Nice-Matin que "un sentiment de culpabilité" : "Peut-être que le mot est fort. Mais je me dis : 'Si tu avais regardé avant dans ton rétroviseur, tu aurais peut-être réagi plus tôt'."



Après l’attentat, ce père de famille a été hanté par cette nuit du 14 juillet pendant de longs mois. "De mi-août à fin septembre, j’ai fait un syndrome crépusculaire. Je ne me souviens de rien. J’ai fait un déni de ce que j’avais fait. J’étais là, à la maison, mais je ne savais pas ce qui se passait autour", raconte-t-il à Nice-Matin.

Il n’a jamais pu reprendre la cours de sa vie à l’identique

Chef d’exploitation des pistes à l’aéroport de Nice au moment de l’attentat, Franck Terrier n’a jamais pu reprendre la cours de sa vie à l’identique. Après un essai infructueux, il a quitté son travail pour devenir "responsable des marchés traditionnels et sédentaires" de la ville de Nice. Pour se reconstruire, ce fervent supporter de foot a notamment pu s’appuyer sur l’OGC Nice.

"Cette saison m’a fait du bien", raconte-t-il, "c’est ma bouée d’oxygène. Je crois que cet événement a pu souder l’équipe, le club, qui fait beaucoup pour les victimes, ça, c’est une bonne image !" Au côté du héros au scooter, 41 personnes ont été décorées de la Légion d’honneur vendredi 14 juillet 2017 à Nice.