Une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) assure que le dispositif de sécurité déployé sur la Promenade des Anglais à Nice le soir de l'attentat du 14 juillet "n'était pas sous-dimensionné", a affirmé mercredi 27 juillet, en conférence de presse, la responsable de la "police de polices" Marie-France Moneger-Guyomarc'h.



Face aux nombreuses polémiques, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait demandé un rapport à l'IGPN sur ce dispositif de sécurité, qui n'avait pu empêcher Mohamed Lahouaiej Bouhlel de foncer avec un camion dans la foule, tuant 84 personnes et en blessant plus de 300. Les polémiques "sont le fruit d'une mauvaise compréhension et interprétation des informations", a estimé la responsable de l'IGPN.

Au total, 64 policiers nationaux et 42 policiers municipaux étaient mobilisés sur la Promenade des Anglais le soir du 14 juillet, selon les précisions apportées en conférence de presse par l'IGPN. "Il était normal qu'au moment du drame, le contrôle de la circulation soit assuré par la police municipale", a par ailleurs assuré l'Inspection générale de la police nationale.

