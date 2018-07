publié le 27/03/2018 à 22:31

La compagne de Radouane Lakdim, le jihadiste qui a tué quatre personnes dans des attaques à Trèbes et Carcassonne (Aude), a été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteintes aux personnes" mardi 27 mars par un juge antiterroriste et incarcérée provisoirement.



Le couple faisait l'objet d'une fiche pour radicalisation, la jeune fille de 18 ans pour "fréquentation des milieux islamistes radicaux", selon les premiers éléments de l'enquête. Elle a été incarcérée provisoirement dans l'attente d'un débat différé sur son placement en détention qu'elle a sollicité. Lors de son interpellation, elle va jusqu'à crier "Allah Akbar (Dieu est le plus grand, Ndlr)" et a posté sur internet, au matin des attaques, une sourate promettant l'enfer aux mécréants, selon le procureur.

Un hommage national sera rendu mercredi aux Invalides aux victimes de l'attaque, dont Arnaud Beltrame, le gendarme tué dans le supermarché de Trèbes après avoir pris la place d'une otage.