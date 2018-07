publié le 26/02/2018 à 18:05

C'est ce qui s'appelle un vaste coup de filet. Huit personnes ont été interpellées ce lundi 26 février après une opération de police menée à Lyon (Rhône), à Saint-Étienne (Loire) et à Saint-Raphaël (Var). Elles sont soupçonnées d’avoir participé à l'impressionnant braquage d’un fourgon blindé à Saint-Chamond, dans la Loire, au mois de septembre dernier, relate Le Parisien.



L'opération a mobilisé les policiers de la Brigade de répression et d’intervention (BRI) de Lyon, Dijon, Marseille et la BRI nationale. Elle a notamment conduit à l'arrestation de "figures emblématiques du milieu stéphanois, lyonnais et marseillais", fait savoir Le Parisien.

Des perquisitions étaient toujours en cours lundi 26 février en début d'après-midi, selon le quotidien, qui précise que "des gilets pare-balles, un dispositif de mise à feu, des chargeurs de kalachnikov, des cadres explosifs en aluminium" ont déjà été saisis. Des "voitures volées", "d’autres gilets pare-balles et une arme de poing" ainsi qu'un "document laissant penser à un projet de braquage" ont également été découverts.

En septembre, le braquage de Saint-Chamont (Loire) avait été particulièrement impressionnant. Les malfaiteurs avaient ouvert le feu à l’arme automatique pendant que des convoyeurs approvisionnaient des distributeurs automatiques de billets (DAB) de la Caisse d’Epargne. Les braqueurs avaient réussi à s'enfuir mais le braquage n'avait fait aucun blessé, et aucune somme d'argent n'avait été volée.