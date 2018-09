et Clarisse Martin

Elle avait disparu depuis 8 ans. Une mère de famille est subitement réapparue le 24 août dernier, avec ses deux enfants. Elle s'est présentée au commissariat central de Lyon après s'être volatilisée de Briançon (Hautes-Alpes) il y a presque dix ans. En juin 2010, Mireille avait fui avec ses deux enfants de 6 et 10 ans, sans prévenir son compagnon et père du plus jeune, ni lui donner de nouvelles pendant tout ce temps. Elle explique avoir fui pour protéger son fils aîné, qui était confié selon elle à un père maltraitant.



Avec ses deux fils, cette mère de 56 ans a passé huit années de cavale à l'étranger, en Belgique puis en Allemagne avant de se fixer clandestinement en Pologne pendant sept ans. "Les deux enfants ont eu une éducation tout à fait correcte", fait valoir son avocat.

Ce week-end, le père du deuxième garçon va enfin pouvoir retrouver son fils Maxence, qui était âgé de 6 ans à l'époque de sa disparition, et a désormais 14 ans. Victime collatérale du rapt, il se confie au micro de RTL. "Ça m'a fait quelque chose de savoir enfin que j'allais revoir mon fils. On m'a volé huit ans de ma vie. (...) J'ai une appréhension, c'est normal, mais j'ai hâte de le revoir."

La mère avait été condamnée en 2011 en son absence à 18 mois d'emprisonnement pour soustraction et non-représentation d'enfants. Depuis son retour en août, elle a été écrouée, mais pourrait bénéficier d'un aménagement de peine.