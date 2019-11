publié le 14/11/2019 à 15:30

Les pompiers s'affairent depuis 13 heures environ ce jeudi, à éteindre un impressionnant incendie qui s'est déclaré à la mairie d'Annecy en Haute-Savoie. Selon une information du Dauphiné Libéré, "le feu a pris dans une armoire électrique et s'est propagé au quatrième étage au niveau d'un couloir et de deux bureaux qui ont été fortement endommagés.

Le quotidien local précise que l'alarme incendie s'est déclenchée vers 12h30. Un peu avant 15h00, des flammes ont percé la toiture de l'aile sud, faisant naître un nouveau foyer. Le feu s'est ensuite propagé au dessus de la salle des mariages et n'a toujours pas été éteint. Le Dauphiné ne mentionne pour l'heure aucun blessé mais précise qu'une cellule d'assistance respiratoire a été installée pour veiller à la sécurité des pompiers.

La préfecture de Haute-Savoie a également communiqué sur Twitter, que "le personnel de la mairie, le public et les enfants de l'école et de la crèche du quai Jules Philippe ont été évacués et mis en sécurité."

Important incendie à l’hôtel de ville d’Annecy (74), des flammes s’échappent du toit. Intervention des pompiers en cours. pic.twitter.com/mHqDr3nr5D — Matthieu Desmoulins (@MatthDes) November 14, 2019