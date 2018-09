publié le 12/09/2018 à 17:54

Il affirme qu'il était consentant mais n'avait que 13 ans. Ce collégien, en 4e en 2015, aurait eu une relation sexuelle avec une ancienne surveillante du collège de Chalais, dans le sud de la Charente.



Cette dernière a été condamnée, mardi 11 septembre, à deux ans de prison avec sursis et une mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel d'Angoulême, rapporte Sud Ouest. Ainsi qu'à une obligation de soins, l'indemnisation de la partie civile, et une interdiction d'exercer une activité en relation avec les mineurs pendant cinq ans. Elle nie les faits et n'évoque qu'un simple baiser, pas le passage à l'acte.

La justice lui reprochait également d'avoir incité plusieurs élèves à consommer du cannabis et de l'alcool, et de leur avoir fourni. Des SMS avec des photos explicites envoyés à l'élève concerné viennent appuyer la version du jeune. L'ancienne surveillante a expliqué à la barre : "J'ai eu peur qu'il passe pour un menteur" quand la rumeur a commencé à se répandre.