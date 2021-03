Angers : un courtier, agent de meilleurtaux.com, mis en examen pour escroquerie

publié le 18/03/2021 à 00:25

En deux ans, un courtier en taux d'intérêt a réussi à escroquer quelque 500.000 euros en se servant d'une vingtaine de clients. L'homme, un quinquagénaire ex-agent bancaire, qui avait ouvert une agence meilleurstaux.com à Angers, a ainsi été mis en examen pour des des prêts frauduleux, a appris l'AFP mardi en citant des sources concordantes.

"Cet homme, qui a ouvert son enseigne meilleurtaux.com à Angers, a profité de sa connaissance du milieu bancaire et a essayé de déjouer toutes les sécurités, de 2018 à septembre 2020", a indiqué cette source policière. "Il utilisait les documents de ses clients pour obtenir des prêts pour lui, en insérant un RIB pour le versement du montant du prêt qui n'était pas le RIB du client mais le sien, et obtenait les prêts de l'organisme bancaire", a ajouté cette source.

Sur 505 tentatives d'obtention de prêts à la consommation, le courtier a réussi à en obtenir 31. "Avec le prêt qu'il obtenait, il remboursait un prêt qu'il avait déjà en cours. Les victimes sont surtout les banques auprès desquelles il contractait les prêts", a précisé cette source policière.

"La mise en examen porte sur des abus de confiance, des escroqueries et des tentatives d'escroqueries et des faux et usage de faux", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard. Le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire alors que le parquet avait sollicité son placement en détention provisoire, selon la même source.