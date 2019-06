Dans un avion, elle confond l'issue de secours avec la porte des toilettes

publié le 11/06/2019 à 20:22

Une étourderie qui aurait pu coûter bien plus cher. Ce vendredi 7 juin, l’aéroport de Manchester a vu un de ses avions, prêt à décoller, s'arrêter net sur le tarmac pour une raison rare. En effet, une des passagères de ce vol de Pakistan International Airlines (PIA) a confondu la porte des toilettes avec celle de l’issue de secours, rapporte The Independent.



En théorie, les passagers d'un avion n’ont pas le droit de se déplacer au moment du décollage et les membres du personnel navigant sont censés se trouver à proximité de chaque sortie de secours. Ce n’était pas le cas ce jour-là et la voyageuse, qui a dû se faire une belle frayeur, a provoqué le déploiement des toboggans, lui évitant ainsi de faire une chute de plusieurs mètres.

L'ensemble des passagers ont en revanche été appelés à descendre de l'appareil et l'avion n'a finalement redécollé que le lendemain matin. De son côté, la direction de la compagnie aérienne a indiqué qu’une enquête avait été diligentée pour comprendre dans quelles conditions la porte de l’avion avait ainsi pu être ouverte.