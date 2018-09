publié le 10/09/2018 à 14:40

C'est un manque de tact que cette famille a mal vécu. Pendant deux mois, Ornella et Grégory Pantar ont reçu des factures et des menaces de poursuites judiciaires pour payer l'autopsie de leur enfant mort-né, rapporte Nice-Matin.



Le 12 décembre 2017, Ornella se rend à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-mer pour accoucher de son deuxième enfant. Mais le bébé naît sans vie, et la clinique lui propose de procéder à une autopsie. Déboussolée, elle accepte.

Six mois plus tard, la famille reçoit une facture de 741 euros, correspondant à 330 euros de "prestation funéraire" et 411 euros pour l'autopsie. Alors qu'elle était prête à payer, Ornella s'est tout de même renseignée. Elle découvre alors qu'une autopsie réalisée sur un fœtus coûte en réalité 61,60 euros, remboursés par la CPAM.

La clinique a toutefois continué d'envoyer au couple des courriers de relance, pour payer ces frais. "À chaque fois ça nous mettait dans des états pas possibles. Ça nous replongeait dans tout ça", confie Ornella Pantar à Nice-Matin. Une société de recouvrement les a même menacés de poursuites judiciaires.



La créance a finalement été annulée, sans qu'aucune explication ne soit fournie à la famille. "Personne n'a eu la décence de nous présenter des excuses", déplore le couple. De son côté, la clinique a expliqué qu'il s'agissait d'une "erreur interne" et s'est assurée que ce type d'incident ne se reproduise plus.