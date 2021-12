Alpes-de-Haute-Provence : ce que l'on sait des ossements retrouvés à Sainte-Croix-du-Verdon

C'est peut-être la fin du mystère concernant la disparition en 2008, d'un jeune homme de 20 ans. 13 ans après les faits, la voiture du disparu et des ossements ont été découverts mardi par un promeneur à Sainte-Croix-du-Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence. Étonnamment, à l'époque, la disparition ne fait l'objet d'aucun signalement. Sans ce coup du hasard, l'affaire aurait pu s'arrêter là.

De la taule froissée et des os humains, à l'abri des regards, dans un ravin du Verdon, c'est ce que découvre un randonneur mardi 22 décembre. Il pense d'abord prendre un raccourci, s'engage dans un chemin escarpé et tombe sur cette Peugeot 205 accidentée en contre-bas d'une route. Quand il aperçoit les ossements, il alerte les autorités. Les enquêteurs trouvent dans l'habitacle de la voiture, des papiers au nom d'un homme disparu 13 ans plus tôt : Jérôme Della-Longa âgé de 20 ans au moment de sa disparition en 2008.

Il vivait à l'époque chez son oncle et sa tante à Pourrières dans le Var. Les experts de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont en train d'analyser les os retrouvés pour bien confirmer l'identité du disparu mais après vérification dans leurs archives, pas de traces d'enquête le concernant. Son oncle avait seulement publié un avis de recherche sur un site internet au moment de sa disparition mais ne l'avait pas signalé auprès de la police ou de la gendarmerie. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du décès.