publié le 27/03/2019 à 07:47

Alexis Kohler, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, de nouveau soupçonné par l'association Anticor. C'est précisément une plainte de 8 pages qui dénonce deux de ses déclarations sur l'honneur, réalisées devant la Commission de déontologie de la fonction publique en juin 2014 et septembre 2016. L'actuel secrétaire général de l'Élysée y demandait sa mise en disponibilité pour rejoindre le groupe d'armateurs italo-suisse MSC.



L'association Anticor reproche à Alexis Kohler de ne pas avoir révélé ses liens familiaux avec ce groupe, où il se destinait à occuper le poste de directeur financier. L'association estime donc qu'Alexis Kohler a fait des déclarations "contraires à la vérité", "mensongères". Et que la Commission de déontologie, qui avait rendu un avis favorable au passage du haut fonctionnaire dans le privé, aurait ainsi été abusée.

Depuis l'affaire Cahuzac, effectuer des déclarations erronées ou partielles devant cette Commission peut entraîner des poursuites pénales : jusqu'à 3 ans de prison et la privation des droits civiques.