publié le 24/07/2018 à 18:28

Alexandre Benalla est "abasourdi par tout ça", selon l'un de ses avocats. Invité de RTL, mardi 24 juillet, maître Laurent-Frank Liénard explique que son client a "effectivement eu un geste de maîtrise vigoureuse sur une personne, il ne pensait pas du tout que ce geste, qui a duré une poignée de secondes, allait entraîner un scandale d'État".



L'avocat dénonce ensuite une sorte de "folie médiatique" et une "folie politique en France à l'égard de ces quelques images". Des images montrant Alexandre Benalla, acommpagné de Vincent Crase, malmener des manifestants lors du 1er mai à Paris.

Les deux sont intervenus aux côtés des forces de l'ordre, le premier portant un casque et un brassard de police. Ils ont été mis en examen dimanche 22 juillet. Alexandre Benalla pour violences en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insignes réglementés, recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection et recel de violation du secret professionnel. Vincent Crase pour immixtion dans l'exercice d'une fonction publique et port prohibé d'une arme de catégorie B.

C'est une initiative individuelle qui peut être considérée comme une dérive Maître Laurent-Frank Liénard, avocat d'Alexandre Benalla Partager la citation





Pour maître Laurent-Frank Liénard, son client est devenu une "victime" de "l'hystérie collective" et il a "du mal à comprendre".



Plus tôt dans la journée, Édouard Philippe a évoqué une "dérive individuelle" au sujet d'Alexandre Benalla, devant les députés lors des questions d'actualité au gouvernement. Ce à quoi l'avocat répond : "C'est totalement ça. C'est une initiative individuelle qui peut être considérée comme une dérive, pourquoi pas, parce qu'il assume le fait qu'il a été pris dans sa fougue et qu'il a voulu faire quelque chose".



Mais le conseil nuance tout de même. Selon lui, Alexandre Benalla considère que "lorsqu'il est sur place, il voit les effectifs de police un peu perdus, désorientés par l'attitude de ce manifestant." Et contrairement à ce qui lui est reproché, l'intéressé "ne se fait pas passer pour un policier", malgré son casque, son brassard et sa radio de police. "Il est revêtu d'insignes qui lui sont donnés", explique l'avocat.

Il s'exprimera très bientôt Maître Laurent-Frank Liénard, avocat d'Alexandre Benalla Partager la citation





L'autre question, c'est de savoir qui a autorisé sa présence aux côtés des policiers. Ce mardi 24 juillet, Patrick Strzoda, directeur de cabinet de l'Élysée, a affirmé devant la Commission d'enquête parlementaire qu'il avait en effet autorisé son subordonné à se rendre à cette invitation.



Toutefois, la veille, Alain Gibelin, directeur de l'ordre public, avait nié toute invitation, du moins officielle, de la part de la préfecture de police. Pour l'avocat de Benalla, son client a reçu "un texto d'invitation par le chef d'état major adjoint de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC), on ne peut pas faire meilleure invitation".



Concernant les images des vidéo surveillance que trois policiers auraient fournies à Alexandre Benalla, l'avocat répond que le suspect "n'a pas fait appel aux policiers" et qu'il s'est "beaucoup expliqué là-dessus au moment de l'instruction". Maître Liénard conclut en promettant qu'Alexandre Benalla parlera "très bientôt".