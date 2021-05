et AFP

publié le 04/05/2021 à 14:29

Alexandre Benalla sera jugé du 13 septembre au 1er octobre pour deux affaires, a annoncé mardi 4 mai le tribunal correctionnel de Paris. La première concerne les violences du 1er mai 2018 à Paris. Dans son réquisitoire définitif du mardi 2 février, le parquet avait demandé un procès en correctionnelle pour quatre personnes dont l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, accusé notamment d'avoir commis "violences volontaires."



Dans une ordonnance datée du lundi 25 janvier, les juges d'instruction ont également renvoyé Alexandre Benalla, 30 ans, devant le tribunal correctionnel pour "usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle" s'agissant de l'utilisation de deux passeports diplomatiques, et pour "faux et usage de faux" concernant son passeport de service.

