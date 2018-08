publié le 04/08/2018 à 13:34

Un privilège de plus ? Alors que Le Monde avait révélé le 25 juillet dernier qu'Alexandre Benalla possédait un passeport diplomatique, en plus d'un badge H permettant l'accès libre à l'Assemblée nationale, on en sait plus sur l'obtention de ce précieux sésame.



Selon les informations de Valeurs Actuelles, publiées jeudi 2 août, l'ancien collaborateur de l'Élysée aurait obtenu ce passeport le 24 mai 2018. Soit trois semaines après sa mise à pied de quinze jours pour des violences sur plusieurs manifestants lors des rassemblements du 1er mai.

Or, selon le cabinet de l'Elysée, Alexandre Benalla avait vu ses prérogatives limitées à des fonctions de logistiques après sa sanction. Ces nouvelles fonctions justifiaient-elles toujours l'obtention d'un passeport diplomatique, document délivré uniquement par le ministère des Affaires étrangères ?

La question se pose alors que, toujours selon le magazine, "aucun membre du GSPR (groupe de sécurité de la présidence de la République, ndlr) ne dispose de ce genre de passeport". Contacté par Le Parisien, l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères n'ont pas confirmé cette information.