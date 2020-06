Ajaccio : une fusillade fait deux blessés, dont un grave

et AFP

publié le 08/06/2020 à 05:00

Une fusillade a éclaté dans une brasserie d'Ajaccio. Un tireur masqué a fait "deux blessés par balles, dont un très sérieusement", ce dimanche 7 juin au soir dans une brasserie d'Ajaccio. Trois personnes ont été évacuées vers l'hôpital "choquées par la violence de la scène", selon le parquet d'Ajaccio.

"On a a priori un tireur casqué qui arrive et qui tire à plusieurs reprises sur deux hommes qui sont attablés avant de repartir comme il est venu en scooter", a précisé Sylvain Darchy, substitut de la procureure de la République d'Ajaccio.

Parmi les deux personnes touchées, le moins blessé est connu pour des faits mineurs des services de police et de justice, mais "a priori" pas le second plus gravement atteint, a précisé la même source.

Parmi les personnes évacuées en état de choc de la brasserie l'Aktuel, située dans le pôle d'activité commerciale de Suartello, une femme enceinte aurait fait un malaise, a-t-il indiqué. L'enquête, ouverte pour tentative d'assassinat, a été confiée à la police judiciaire.