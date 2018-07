publié le 29/06/2016 à 02:08

Nicolas Pisapia, condamné à 20 ans de prison en première instance en République Dominicaine dans la sulfureuse affaire Air cocaïne a vu sa peine confirmée par la cour d'appel de Saint-Domingue mardi 28 juin. Le Français reste cependant en liberté puisque la cour n'a pas ordonné son incarcération. Son avocat, Julien Pinelli, a d'ores et déjà indiqué qu'il allait former un recours devant la Cour suprême. Le délai moyen d'attente est estimé à six mois.



"Je ne suis coupable de rien, je suis innocent", avait affirmé Nicolas Pisapia devant la cour d'appel en mai. L'homme n'a jamais cessé de clamer son innocence dans cette affaire qui a démarré en mars 2013. Il est présenté comme le passager d'un Falcon 50 stationné sur le tarmac de Punta Cana dans lequel avaient été trouvés 680kg de cocaïne, dissimulés dans 26 valises. Après plus d'un an de détention provisoire, il est depuis en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter l'île.

Instruction en voie d'achèvement en France

Dénonçant des "irrégularités" de procédure en première instance, Julien Pinelli avait demandé l'abandon des poursuites. La confirmation du verdict n'est pas une surprise : dans cette affaire qui implique quatre Français et 10 Dominicains, les deux pilotes français, Pascal Fauret, 56 ans, et Bruno Odos, 57 ans, ont vu en février leur condamnation à 20 ans de prison elle aussi confirmée en appel par la justice dominicaine. Ils se trouvent désormais en France après leur évasion très médiatique fin 2015 de la République Dominicaine.

La justice française, qui écarte toute extradition, enquête de son côté sur ce vaste trafic international de stupéfiants. L'instruction est en voie d'achèvement. Un quatrième Français est poursuivi dans ce dossier. Présenté par la justice comme un apporteur d'affaires, Alain Castany a également écopé d'une peine de 20 années de prison. La date d'audience en appel de cet homme, invalide après un accident sur le sol dominicain, n'est pas connue, son cas étant traité séparément.



En première instance en août 2015, les quatre hommes avaient été jugés ensemble, leur défense plaidant en vain que rien ne prouvait qu'ils savaient que de la drogue se trouvait à bord de l'avion. Un autre Français, Christophe Naudin, expert en sécurité aérienne de 53 ans, est en détention provisoire en République Dominicaine pour son implication dans l'évasion des pilotes, après avoir été extradé en mars depuis l'Égypte.