publié le 29/08/2018 à 19:23

Il y a 3 ans, les pilotes d'Air Cocaïne s'évadaient. Quelques mois plus tard, l'homme derrière cette opération, Christophe Naudin, était emprisonné en République Dominicaine. Transféré en France en février dernier après deux ans de détention puis libéré le 12 mai pour raison de santé, il témoigne pour la première fois sur RTL.



"Ça va très bien. J'ai été beaucoup soutenu, j'ai eu quelques problèmes de santé en rentrant donc j'ai dû être soigné pour des infractions de longues durées que j'ai contractées là-bas", raconte Christophe Naudin, qui avait été condamné à une peine de 5 ans de prison et à 33.000 dollars d'amende pour trafic de drogue.

Opéré d'une tumeur à la tempe, celui qui était expert en sûreté aérienne avant cette affaire à repris une vie presque normale. "Je retravaille, dans les mêmes conditions, au même endroit, avec les mêmes collègues et même avec une promotion", explique-t-il.

La seule chose qui me blesse énormément, c'est d'avoir meurtri ma famille Christophe Naudin Partager la citation





Après l'exfiltration de Pascal Fauret et Bruno Odos, le nom des personnes ayant organisé l'opération était resté secrète. Mais six mois plus tard, celui de Christophe Naudin est rendu public. Il décide d'"éteindre le feu" et d'assumer son implication. Il est alors interpellé au Caire, en Égypte. Il est ensuite remis aux autorités dominicaines.



En prison, il subit des conditions de détention déplorables et reçoit des médicaments grâce à sa sœur. Il donne d'ailleurs des médicaments à certains co-détenus, dont certains sont morts depuis. Christophe Naudin confie : "J'étais persuadé que je mourrai" en prison. Malgré tout ce qu'il a connu après cette opération, il estime "possible" qu'il la mènerait de nouveau si c'était à refaire.



Aujourd'hui, "la seule chose qui me blesse énormément, c'est d'avoir meurtri ma famille et de ne pas avoir été là pendant deux ans", conclut Christophe Naudin qui pourra s'exprimer plus en détails sur cette affaire en juillet 2020.