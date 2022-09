Agression de Kheira Hamraoui : Aminata Diallo libérée et placée sous contrôle judiciaire

Mise en examen et placée en détention provisoire le 16 septembre dernier, car suspectée d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière au PSG, Kheira Hamraoui, l'internationale française Aminata Diallo a été libérée et placée sous contrôle judiciaire ce mercredi. Cette décision fait suite à son passage devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, quatre hommes ont également été mis en examen pour "association de malfaiteurs" et "violences aggravées".

En novembre 2021, la milieu de terrain Kheira Hamraoui est violemment agressée et rapidement, l'hypothèse d'une rivalité sportive entre les deux joueuses du PSG est envisagée. Lors des premières semaines de l'enquête, Aminata Diallo avait ainsi déjà été placée en garde à vue et entendue pendant près de 40 heures par les enquêteurs, mais était ressortie libre, sans aucune charge retenue à son encontre.

Ces derniers jours, nos confrères du Parisien ont révélé le rapport d'enquête de la Brigade de répression du banditisme de Versailles, et il incrimine particulièrement Diallo. Il y est notamment indiqué qu'"Il a été prouvé de manière irréfutable qu'Aminata Diallo nourrissait une véritable haine à l'encontre de sa partenaire de club, qu'elle considérait comme un obstacle à sa propre carrière sportive". Les enquêteurs ont aussi mis en lumière la personnalité "violente" de la mise en cause et ils assurent même qu'elle "s’est inscrite dans une lente dérive psychologique devenue pour ainsi dire pathologique".

