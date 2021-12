Affaire Jubillar : quelles suites pour l'enquête désormais ?

La compagne de Cedric Jubillar, Séverine, a été libérée par les gendarmes après plus d'un jour et demi de garde à vue, faute de preuves. Un an après la disparition de Delphine Jubillar, l'enquête semble au point mort. La piste de Cédric Jubillar, qui voudrait que son mari soit responsable de la disparition de sa femme, n'a en effet pour l'instant rien donnée. Aucun nouveau fait d'enquête n'est venu s'ajouter dans le dossier depuis la mise en examen et l'incarcération de Cédric en juin dernier.

Pire encore, certains éléments semblent avoir disparus. Comme la fameuse couette, présentée comme un élément à charge, que Cédric aurait lavée peu avant l'arrivée des gendarmes le soir de la disparition de Delphine. Les analyses de cette couette auraient en effet dû être ajoutées au dossier depuis début octobre, il n'en est rien.

Pour le reste du faisceau d'indices concordants qui justifient son incarcération, les avocats de la défense ont fait leur contre-enquête et ils sont dans la mesure de le faire éclater. Cette enquête sera présentée lors de l'appel pour la remise en liberté de Cédric Jubillar au début du mois de janvier. Nul doute par ailleurs que l'échec de celle des gendarmes autour de Séverine pèsera ce jour-là.

Pour le reste, les enquêteurs et les magistrats se doivent de poursuivre leurs investigations pour les enfants de Delphine mais aussi pour ses proches qui veulent savoir quel a été le sort de la jeune femme de 33 ans.