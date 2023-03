Affaire Hocine Batouche : le petit mort oublié de la route de la Royale

Hocine Batouche était un petit garçon de neuf ans, gentil, timide, qui n'aimait pas trop s'éloigner des jupes de sa mère. Un jour de l'été 1999, il disparaît brutalement à quelques mètres de chez lui. On va le retrouver massacré et en partie déshabillé. En dépit de l’horreur, la mort d'Hocine ne va pas faire la une des journaux et l'enquête va prendre du temps avant de réellement commencer.



Plus de vingt ans après les faits, force est de constater que l'affaire est toujours en panne, car les policiers sont en manque de témoignages capitaux ou d’un indice qui pourraient tout changer.



Toutes ces années, des centaines de pistes ont pourtant été explorées - celle du prédateur sexuel demeurant toujours la plus plausible - et des dizaines de témoins ont été entendus. Mais les recherches sont invariablement revenues au point zéro de la disparition, dans ce périmètre de 300 mètres où un homme s'est emparé de l'enfant. Est-on passé à côté de la vérité ?

On est au courant de certaines investigations en cours couvertes par les secrets de l’instruction Maître Nordine Tria, avocat de Djamila, mère du petit Hocine

On espère toujours que quelqu’un va réagir, qu’un secret va être brisé François Barrère, journaliste au "Midi Libre"

"La vérité, c'est peut-être la science qui va permettre de l’apporter, confie François Barrère, journaliste au Midi Libre. Les progrès techniques sont tels qu’aujourd’hui, il suffit d’une cellule pour identifier un ADN. On espère toujours que quelqu’un va réagir, qu’un secret va être brisé, qu’un silence va être rompu et qu’on saura enfin la vérité sur ce qui est arrivé à cet enfant."

Les invités de "L'Heure du crime"

- François Barrère, journaliste au journal au Midi Libre.

- Maître Nordine Tria, avocat de la famille.

- Philippe Guichard, ancien patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info