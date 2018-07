publié le 31/07/2018 à 03:26

"Depuis plusieurs jours (...) je suis destinataire d'injures, de messages abjects à caractère sexiste et antisémite, ainsi que de menaces à mon encontre et à celle de ma famille", a expliqué Yaël Braun-Pivet. La deputée LREM, corapporteure de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla à l'Assemblée, a annoncé lundi 30 juillet avoir déposé plainte pour injures et menaces, après des dizaines de messages notamment sur Twitter.



"Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C'est pourquoi j'ai porté plainte pour injures et menaces aujourd'hui auprès du commissariat du 7ème arrondissement de Paris", ajoute-t-elle. Yaël Braun-Pivet est critiquée depuis le début de cette affaire. Plusieurs députés de l'opposition l'ont accusé la semaine dernière de "protéger" l'Élysée, l'Insoumis Alexis Corbière la qualifiant même de "Benalla de l'Assemblée nationale".

Depuis le début des travaux conduits par la @AN_ComLois, je suis destinataire de dizaines de messages de menaces et d’injures à caractère sexiste et antisémite. Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C’est pourquoi j’ai déposé plainte aujourd’hui. pic.twitter.com/QfQeddZ47J — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) 30 juillet 2018

De nombreux soutiens

Les députés la France insoumise ont fait part de leur "indignation", dans un communiqué. "Malgré nos profondes oppositions politiques, nous ne pouvons accepter qu'une élue de la République soit visée par des insultes antisémites et/ou sexistes", ont-ils affirmé.

Après l'annonce de sa plainte, des "marcheurs", dont des membres du gouvernement, et des députés de plusieurs bords ont témoigné leur soutien à la présidente de la commission des Lois.

Tout mon soutien à @YaelBRAUNPIVET visée par d’odieuses attaques.

Les lâches auteurs de ce déferlement de haine et d’ignominies devront être identifiés et jugés. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 30 juillet 2018

Soutien total @YaelBRAUNPIVET ! Les auteurs de ces messages immondes doivent être identifiés, traduits devant les tribunaux et sévèrement sanctionnés. @enmarchefr https://t.co/b5H1tGXXf0 — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 30 juillet 2018

Cordiales pensées à @YaelBRAUNPIVET. Notre désaccord politique est profond. Mais je déplore les attaques personnelles dont elle fait l'objet et que rien ne saurait excuser. — Guillaume Larrivé (@GLarrive) 30 juillet 2018