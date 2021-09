Adolescent tué aux Lilas : une marche blanche organisée en hommage à Ibrahima

La mère d'Ibrahima, un garçon de 16 ans qui a été poignardé à mort, tient son portrait entouré de proches et de participants lors d'une marche blanche à Bagnolet, le 25 septembre 2021.

Ibrahima, victime probable des rivalités territoriales en Seine Saint Denis, a été tué d'un coup de couteau à la poitrine, lundi 20 septembre dans la soirée, aux Lilas. La mort brutale de ce jeune adolescent âgé de 16 ans a suscité une vive émotion. Des centaines de personnes ont participé à une marche blanche, ce samedi 25 septembre à Bagnolet. À l'appel de sa famille, de nombreux riverains sont venus se rassembler pour lui rendre hommage.

Au total, ce sont 350 personnes qui ont répété "Plus jamais ça !". Certains portaient un t-shirt avec la photo du visage souriant du jeune Ibrahima. Ces plus vieux amis étaient présents pour saluer sa mémoire. "Il était toujours souriant : c'était une bonne personne qui était humble", explique un proche. "Il rigolait tout le temps et il avait toujours le sourire", se souvient une amie. "C'est un plein d'émotions, de tristesse, d'injustices mais aussi de joie car il y beaucoup de monde qui s'est réuni pour lui", poursuit-elle.

L'ancien coach en football du jeune adolescent se souvient d'un passionné et d'une future étoile montante. "Une personne simple et discrète au fort potentiel en football, c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas", explique David.

La marche s'est déroulée dans le calme et s'est clôturée au stade des Girons de Bagnolet par un message de paix porté par l'oncle de la victime. "Nous pardonnons" l'auteur du drame, a-t-il déclaré devant la foule. Mais "l'acte qu'il a fait, cela ne doit plus jamais arriver", a-t-il rappelé.